Chi è Jasmine Carrisi | che debutta con papà Al Bano in «The Voice Senior»

Jasmine Carrisi, diciannove anni, è la più giovane tra le donne di Al Bano. Eppure, è quella che il padre, incalzato da Antonella Clerici, ha voluto al proprio fianco nel ruolo di giudice di The Voice Senior, al debutto su RaiUno nella prima serata di venerdì 27 novembre. Perché, non lo ha detto, e il silenzio ha dato adito a qualche polemica. Il pubblico ha parlato di nepotismo, perché Jasmine Carrisi, diversamente dai figli che il leone di Cellino San Marco ha avuto con Romina Power, di televisione è digiuna.

