Centrodestra, Salvini: 'Il gruppo unico è la vera risposta a chi vuole dividerci' (Di venerdì 27 novembre 2020) 'Il tentativo del Pd è chiaro da mesi: vuole scegliersi un pezzo dell'opposizione con cui lavorare. Ma il Centrodestra non è a disposizione di nessuno, siamo la maggioranza nel Paese e governiamo 14 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 27 novembre 2020) 'Il tentativo del Pd è chiaro da mesi:scegliersi un pezzo dell'opposizione con cui lavorare. Ma ilnon è a disposizione di nessuno, siamo la maggioranza nel Paese e governiamo 14 ...

matteosalvinimi : #Salvini: Scostamento di bilancio tradotto significa meno tasse e più lavoro, sostegno alle imprese e alle famiglie… - LegaSalvini : SALVINI: 'AL PD IN DIFFICOLTÀ FAREBBE COMODO IL CENTRODESTRA DIVISO, È UN LORO PIO DESIDERIO' - matteosalvinimi : #Salvini: 'Federazione' significa andare in Parlamento avendo più forza, per rispondere ai problemi reali degli ita… - Giuggio72684862 : RT @ElioLannutti: Scostamento di Bilancio, un blitz last minute per sparigliare il centrodestra.I più sorpresi sono stati Matteo Salvini e… - Andyphone : RT @tempoweb: #Centrodestra, #Salvini rilancia il gruppo unico: risposta a chi vuole dividerci -