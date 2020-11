Calo-sintomatici al 9.3% dei positivi. Laboratorio molecolare per tamponi a Polla (Di venerdì 27 novembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 27 novembre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 26 novembre, descrive numeri e tendenze. La notizia del giorno è anche la istituzione del Laboratorio molecolare nell’ospedale di Polla. Su 22.301 tamponi sono risultati 2.924 positivi (ieri 3.008) ossia il 13.1% (ieri erano il 12.6%). Negli ultimi 34 giorni forbice 12.1%-21.5%; 19.377 tamponi di giornata, quindi, negativi. Dei 2.924 ‘positivi’, 274 sono sintomatici ossia il 9.3% (ieri erano il 10.8%), forbice ultimi 34 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con i tamponi giornalieri effettuati, i 274 positivi sintomatici rappresentano l’1.2% (ieri: 1.3%). Negli ultimi 34 giorni forbice ... Leggi su ladenuncia (Di venerdì 27 novembre 2020) Covid-19: il bollettino della Unità di Crisi regionale della Campania del 27 novembre 2020, aggiornato alle ore 23.59 del 26 novembre, descrive numeri e tendenze. La notizia del giorno è anche la istituzione delnell’ospedale di. Su 22.301sono risultati 2.924(ieri 3.008) ossia il 13.1% (ieri erano il 12.6%). Negli ultimi 34 giorni forbice 12.1%-21.5%; 19.377di giornata, quindi, negativi. Dei 2.924 ‘’, 274 sonoossia il 9.3% (ieri erano il 10.8%), forbice ultimi 34 giorni: 3.3%-18.5%. Nel rapporto con igiornalieri effettuati, i 274rappresentano l’1.2% (ieri: 1.3%). Negli ultimi 34 giorni forbice ...

