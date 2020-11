Cabrini choc su Maradona: «Se fosse venuto alla Juventus, sarebbe ancora vivo» (Di venerdì 27 novembre 2020) «Maradona sarebbe ancora vivo se all’epoca fosse stato della Juventus e non del Napoli». Queste le parole di Antonio Cabrini, campione del Mondo nel 1982 con la Nazionale italiana e per tredici stagioni punto di forza della squadra bianconera. In un’intervista all’emittente Irpinia Tv di Avellino, Cabrini ha definito Diego Maradona «una leggenda vivente e un avversario gentiluomo, che come tanti altri fuoriclasse ha saputo dare nello stesso tempo il meglio e il peggio». Ma il campione argentino «sarebbe ancora qui con noi se fosse venuto alla Juve, perché l’ambiente lo avrebbe salvato. Non la società, ma proprio l’ambiente. L’amore di Napoli è stato ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 novembre 2020) «se all’epocastato dellae non del Napoli». Queste le parole di Antonio, campione del Mondo nel 1982 con la Nazionale italiana e per tredici stagioni punto di forza della squadra bianconera. In un’intervista all’emittente Irpinia Tv di Avellino,ha definito Diego«una leggenda vivente e un avversario gentiluomo, che come tanti altri fuoriclasse ha saputo dare nello stesso tempo il meglio e il peggio». Ma il campione argentino «qui con noi seJuve, perché l’ambiente lo avrebbe salvato. Non la società, ma proprio l’ambiente. L’amore di Napoli è stato ...

GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Cabrini choc: 'Se fosse stato alla #Juve, #Maradona sarebbe ancora vivo. Amore di #Napoli forte, ma malato' - AntonioFiori15 : @ilbianconerocom Perché choc...lo stile di vita a Torino e completamente diverso a quello di Napoli...quindi non ha… - ninoBertolino : RT @mattinodinapoli: Maradona, Cabrini e la frase choc: «Sarebbe ancora vivo se avesse giocato nella Juve e non del Napoli» - OstFF : RT @Corriere: Cabrini: «Maradona sarebbe vivo se fosse stato alla Juve e non al Napoli» - Italia_Notizie : Maradona, Cabrini choc: «Sarebbe ancora vivo se fosse stato alla Juve e non al Napoli» -