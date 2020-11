Boxe, Roy Jones: un americano diventato russo! Una storia singolare (Di venerdì 27 novembre 2020) All’interno della lunga parabola agonistica di Roy Jones Jr. se ne inserisce un’altra un po’ particolare. Una delle tante storie legate al pugile Campione del Mondo in quattro diverse categorie di peso, infatti, è legata alla recente acquisizione della cittadinanza russa. Questo particolare fatto è circoscritto all’interno del 2015. Nel mese di agosto, infatti, Jones chiese a Vladimir Putin in persona di poter acquisire il passaporto russo, oltre a quello americano. Le ragioni risiedevano nel desiderio del pugile della Florida di fare business in terra russa, non soltanto con l’attività nella Boxe, ma anche con quella nella musica (ha pubblicato alcuni singoli e album tutti nella sfera hip hop e nei suoi dintorni). Si narra che Putin gli abbia detto che avere la cittadinanza russa sarebbe stato possibile se avesse ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) All’interno della lunga parabola agonistica di RoyJr. se ne inserisce un’altra un po’ particolare. Una delle tante storie legate al pugile Campione del Mondo in quattro diverse categorie di peso, infatti, è legata alla recente acquisizione della cittadinanza russa. Questo particolare fatto è circoscritto all’interno del 2015. Nel mese di agosto, infatti,chiese a Vladimir Putin in persona di poter acquisire il passaporto russo, oltre a quello. Le ragioni risiedevano nel desiderio del pugile della Florida di fare business in terra russa, non soltanto con l’attività nella, ma anche con quella nella musica (ha pubblicato alcuni singoli e album tutti nella sfera hip hop e nei suoi dintorni). Si narra che Putin gli abbia detto che avere la cittadinanza russa sarebbe stato possibile se avesse ...

