X Factor 2020 quinto live giovedì 26 novembre, doppia eliminazione (Di giovedì 26 novembre 2020) X Factor 2020 quarto live in diretta giovedì 26 novembre. doppia eliminazione, una manche con l’orchestra, ospiti Ernia e Gue Pequeno X Factor 2020 ci ha preparato per questa sera una puntata scoppiettante. giovedì 26 novembre nuova doppia eliminazione a X Factor 2020 guidato da Alessandro Cattelan tornato saldamente al timone della giuria formata da Mika, Hell Raton, Manuel Agnelli ed Emma. Ospiti della puntata Ernia e Gue Pequeno, alla fine del programma Hot Factor con Daniela Collu. La prima manche è dedicata all’empowerment femminile, realizzata in collaborazione con AXA sponsor del programma vedrà i concorrenti ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 26 novembre 2020) Xquartoin diretta26, una manche con l’orchestra, ospiti Ernia e Gue Pequeno Xci ha preparato per questa sera una puntata scoppiettante.26nuovaa Xguidato da Alessandro Cattelan tornato saldamente al timone della giuria formata da Mika, Hell Raton, Manuel Agnelli ed Emma. Ospiti della puntata Ernia e Gue Pequeno, alla fine del programma Hotcon Daniela Collu. La prima manche è dedicata all’empowerment femminile, realizzata in collaborazione con AXA sponsor del programma vedrà i concorrenti ...

XFactor_Italia : Domani il nostro studio si accenderà con un’orchestra di musiciste donne in segna dell’empowerment femminile ?? Una… - fabiofabbretti : #XF2020: il quinto Live Show in diretta minuto per minuto su - CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: FOREVER ALPHA - E FACTOR, IL SIERO ANTIOSSIDANTE - CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: R 3 FACTOR, LA CREMA CHE RINNOVA LA PELLE IN 28 GIORNI - CorriereCitta : #Ernia: chi è, anni, vero nome, carriera, Gué Pequeno, curiosità, #Superclassico, X Factor 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2020 X Factor 2020, quinto live: doppia eliminazione. Super ospiti Guè Pequeno e Ernia Leggo.it Con Axa Italia ‘X Factor’ si tinge di rosa, special manche dedicata a empowerment femminile

Roma, 26 nov. Il Gruppo assicurativo AXA Italia, main partner di X Factor 2020, show di Sky prodotto da Fremantle, prosegue il suo impegno a sostegno del talento e delle ambizioni dei giovani, mettend ...

X Factor 2020: il quinto Live Show

X Factor 2020, Live: la quinta puntata dal vivo della 14esima edizione del talent di Sky con Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika.

Roma, 26 nov. Il Gruppo assicurativo AXA Italia, main partner di X Factor 2020, show di Sky prodotto da Fremantle, prosegue il suo impegno a sostegno del talento e delle ambizioni dei giovani, mettend ...X Factor 2020, Live: la quinta puntata dal vivo della 14esima edizione del talent di Sky con Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika.