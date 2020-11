Uomini e Donne anticipazioni puntata odierna: Davide si sbilancia con una corteggiatrice (Di giovedì 26 novembre 2020) Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, giovedì 26 novembre, rivelano che Davide rientrerà dallo studio dopo essere uscito per recuperare Chiara. I due avranno modo di chiarirsi e il tronista parlerà anche del suo rapporto con Beatrice. Sophie, invece, avrà un acceso diverbio con un corteggiatore. In merito al trono over, vedremo che di parlerà di Maria e Simone, i quali si stanno frequentando, mentre per Armando ci sarà un ritorno inaspettato. anticipazioni puntata odierna: Davide tra tre fuochi Oggi a Uomini e Donne, secondo le anticipazioni del Il Vicolo della news, vedremo che Davide tornerà dopo aver chiarito con Chiara. La ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 26 novembre 2020) Ledelladi, giovedì 26 novembre, rivelano cherientrerà dallo studio dopo essere uscito per recuperare Chiara. I due avranno modo di chiarirsi e il tronista parlerà anche del suo rapporto con Beatrice. Sophie, invece, avrà un acceso diverbio con un corteggiatore. In merito al trono over, vedremo che di parlerà di Maria e Simone, i quali si stanno frequentando, mentre per Armando ci sarà un ritorno inaspettato.tra tre fuochi Oggi a, secondo ledel Il Vicolo della news, vedremo chetornerà dopo aver chiarito con Chiara. La ...

