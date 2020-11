Ue: Gualtieri, 'con Francia proposta comune per nuovo supporto per settori più colpiti e turismo' (Di giovedì 26 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 26 novembre 2020) su Notizie.it.

borghi_claudio : Il rincorrersi dei decreti ristori altro non è che il triste bis di marzo, dopo che gualtieri si era presentato dic… - borghi_claudio : Mi fate una locandina con '4 ristori' e la faccia di gualtieri al posto di Borghese? - carlaruocco1 : Con questa petizione possiamo fare luce sulla confusione che stanno orchestrando a discapito di Nicola Morra e del… - PazzoPerDomani : RT @GioFaggionato: Il ministro Gualtieri nomina la digital tax come primo tema della discussione sulla tassazione con il ministro francese… - TV7Benevento : Ue: Gualtieri, 'con Francia collaborazione per implementazione recovery'... -