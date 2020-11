Tribes and Empires - Le profezie di Novoland, cosa devi sapere della serie fantasy (Di giovedì 26 novembre 2020) Arriva in prima visione su Rai 4 l'epic-fantasy tratto dal romanzo di Jin Hezai: tra giochi di potere, sfarzosi costumi e battaglie sanguinose, ecco cosa aspettarsi dalle avventure della dinastia Duan. Leggi su nospoiler (Di giovedì 26 novembre 2020) Arriva in prima visione su Rai 4 l'epic-tratto dal romanzo di Jin Hezai: tra giochi di potere, sfarzosi costumi e battaglie sanguinose, eccoaspettarsi dalle avventuredinastia Duan.

SMSNEWSOFFICIAL : Rai4, in prima visione assoluta la spettacolare serie fanta-mitologica “Tribes and Empires – Le profezie di Novolan… - Fiordaliso97 : RT @RaiQuattro: 'Tribes and Empires: Le profezie di Novoland', una nuova epica serie in prima visione assoluta! Venerdì, alle 23:30, i pri… - carotelevip : RT @telesimo: Dal #30novembre, da lunedì a venerdì alle 17.30, arriva in prima visione assoluta su @RaiQuattro la spettacolare #serietv fan… - nochalanceok : RT @RaiQuattro: 'Tribes and Empires: Le profezie di Novoland', una nuova epica serie in prima visione assoluta! Venerdì, alle 23:30, i pri… - Shikari691 : RT @telesimo: Dal #30novembre, da lunedì a venerdì alle 17.30, arriva in prima visione assoluta su @RaiQuattro la spettacolare #serietv fan… -

Ultime Notizie dalla rete : Tribes and Tribes and Empires: su Rai4 la serie fantasy definita “Il Signore degli anelli cinese” Cinematographe.it - FilmIsNow Homevideo: DVD e Blu-Ray di Tribes and Empires - Le profezie di Novoland

Le edizioni HomeVideo della serie televisiva Tribes and Empires - Le profezie di Novoland di genere Avventura e Drammatico, realizzata nel 2017. DVD e Blu-Ray delle stagioni (1) di Tribes and Empires ...

Cast e Personaggi della serie Tribes and Empires - Le profezie di Novoland

Tutto il cast ed i personaggi della serie televisiva Tribes and Empires - Le profezie di Novoland di genere Avventura e Drammatico, realizzata nel 2017. Tutto il cast ed i personaggi della serie ...

Le edizioni HomeVideo della serie televisiva Tribes and Empires - Le profezie di Novoland di genere Avventura e Drammatico, realizzata nel 2017. DVD e Blu-Ray delle stagioni (1) di Tribes and Empires ...Tutto il cast ed i personaggi della serie televisiva Tribes and Empires - Le profezie di Novoland di genere Avventura e Drammatico, realizzata nel 2017. Tutto il cast ed i personaggi della serie ...