"Sei il nostro Re", il corteo a piazza del Plebiscito (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una gigantografia di Diego Armando Maradona è stata affissa davanti all'ingresso di Palazzo Reale a piazza del Plebiscito a Napoli al termine di un corteo di un migliaio di tifosi che sono partiti da piazza Municipio. Gli ultras della curva A dello stadio San Paolo hanno voluto così omaggiare il calciatore argentino morto ieri. "Per noi è un re e così sarai ricordato". Per questo hanno pensato di affiggere la foto di lui con la maglia del Napoli del 1986, l'anno del primo scudetto, all'ingresso del portone della reggia borbonica dove all'esterno di sono le statue di tutti i re di Napoli. Poi cori, lacrime, applausi e infine l'accensione di fumogeni rossi che hanno 'incendiato' la piazza e i porticati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

