Se al doposcuola si fa networking la dislessia diventa un’opportunità anche in tempi di Covid

Leggi su newsagent

(Di giovedì 26 novembre 2020) “Aperti all’epoca del”, iper dislessici continuano la loro attivitàin zona rossa, come recita il Dpcm. Ciò che viene considerato un disturbo, un problema, uno svantaggio può divenire un punto di forza, dipende sempre dall’ambiente in cui ci si trova. Il progetto del“D+ decisamente super affascinante” di Valentina Secchi e Angelica Franzi ne è un esempio apertoin queste settimane, come molti altri a Milano. L’obiettivo principale – spiegano Valentina, esperta di didattica inclusiva e Angelica, psicologa esperta in valutazione e diagnosi sui DSA – è essere un trampolino verso l’autonomia e il benessere emotivo e scolastico puntando sul lavoro di gruppo che facilita l’apprendimento, attraverso il supporto dei pari e la socializzazione, che a distanza non si può ...