"Salvini, uomo solo e non al comando". Becchi, ecco perché la Lega è in difficoltà: "Cosa deve fare per tornare al governo" (Di giovedì 26 novembre 2020) L'ultima mossa tentata da Salvini - che sta cercando un modo per arrestare il costante calo di consensi - è stata quella di lanciare l'idea di una "federazione" dei partiti del centrodestra. Ma Berlusconi e Meloni hanno subito rispedito la Cosa al mittente. Se non altro perché resta difficile capire il progetto politico a cui la "federazione" dovrebbe poter rispondere meglio e con più efficacia di quel che non farebbe una semplice alleanza tra i diversi partiti d'opposizione. Troppo poco, per un progetto di federazione, l'obiettivo di concordare "misure concrete" da sottoporre al governo per affrontare le conseguenze economiche della pandemia. E poi il fatto di avere, nelle stesse ore, "rubato" tre parlamentari proprio a Forza Italia non aiuta. Così i cuori più che unirsi si spezzano. Ma ...

