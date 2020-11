Roma, Sileri: “Io sindaco? Smentisco” (Di giovedì 26 novembre 2020) Pierpaolo Sileri sindaco di Roma. La candidatura è avanzata da Carlo Calenda, leader di Azione, ma rispedita prontamente al mittente dal viceministro della Salute, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio 1: “Calenda ha detto che mi voglio candidare a sindaco di Roma col Pd? Non ne sapevo nulla, l’ho letta pure io dai giornali”. Aggiunge: “Non ne so nulla, smentisco, sto facendo questo lavoro da viceministro e voglio portarlo a termine”. Poi svela per chi voterà alle prossime comunali: “So quello che sta facendo Raggi a Roma e non ho dubbi nel votarla”, conferma Sileri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 26 novembre 2020) Pierpaolodi. La candidatura è avanzata da Carlo Calenda, leader di Azione, ma rispedita prontamente al mittente dal viceministro della Salute, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio 1: “Calenda ha detto che mi voglio candidare adicol Pd? Non ne sapevo nulla, l’ho letta pure io dai giornali”. Aggiunge: “Non ne so nulla, smentisco, sto facendo questo lavoro da viceministro e voglio portarlo a termine”. Poi svela per chi voterà alle prossime comunali: “So quello che sta facendo Raggi ae non ho dubbi nel votarla”, conferma. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pierpaolo Sileri sindaco di Roma. La candidatura è avanzata da Carlo Calenda, leader di Azione, ma rispedita prontamente al mittente dal viceministro della Salute, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su R ...

Sileri: "Natale? Non abbassiamo la guardia"

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - In vista del Natale "non dobbiamo abbassare la guardia perché i sacrifici pagati, dalle Regioni, ora rosse e arancioni, e soprattutto da coloro che sono deceduti, dalle lor ...

