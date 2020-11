Roma. ‘Siamo della Polizia e abbiamo una raccomandata’: 5 ladri rapinano 80enne, più di un’ora di incubo per la donna (Di giovedì 26 novembre 2020) Sono entrati in casa di un’anziana signora di 80 anni, l’hanno aggirata e rapinata. E’ successo a Roma, in via Cesare Bassani, zona Sud a Tor de’ Cenci, nella serata di lunedì 23 novembre. “Siamo della Polizia” e la rapinano Con la scusa di consegnare una raccomandata, 5 uomini, di cui 2 che si sono spacciati per poliziotti con falso tesserino, si sono introdotti a suon di spintoni in casa di una donna di 80 anni. Il tutto è accaduto verso le 17:30 e la rapina è proseguita fino alle ore 19:00, quando il figlio della donna è rientrato in casa, trovando i malviventi intenti a forare un muro dove era presente una cassaforte. Sorpresi in flagrante hanno spintonato l’uomo e si sono dati alla fuga. L’intervento delle forze dell’ordine Assicuratosi dello stato di salute ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 novembre 2020) Sono entrati in casa di un’anziana signora di 80 anni, l’hanno aggirata e rapinata. E’ successo a, in via Cesare Bassani, zona Sud a Tor de’ Cenci, nella serata di lunedì 23 novembre. “Siamo” e laCon la scusa di consegnare una raccomandata, 5 uomini, di cui 2 che si sono spacciati per poliziotti con falso tesserino, si sono introdotti a suon di spintoni in casa di unadi 80 anni. Il tutto è accaduto verso le 17:30 e la rapina è proseguita fino alle ore 19:00, quando il figlioè rientrato in casa, trovando i malviventi intenti a forare un muro dove era presente una cassaforte. Sorpresi in flagrante hanno spintonato l’uomo e si sono dati alla fuga. L’intervento delle forze dell’ordine Assicuratosi dello stato di salute ...

