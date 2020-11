‘Ndrangheta e fiumi di cocaina sul litorale | 6 arresti per associazione mafiosa tra Anzio e Nettuno

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 novembre 2020) Hanno aspettato che il Giudice della Corte di Cassazione terminasse la camera di consiglio, a mezzanotte, per poi partire alla volta di, dove i carabinieri del Ros di Roma e della Compagnia dihanno tratto in arresto sei persone appartenenti al clan Gallace. Glisono la conclusione dell’operazione “Appia”, risalente al 2004: 11 soggetti accusati a vario titolo difinalizzata al traffico illecito di stupefacenti, traffico internazionale di stupefacenti e alcuni di(art. 416 bis c.p.). Solo questa notte il processo si è concluso e si è potuto procedere agliin via definitiva: 6 persone sono state arrestate a, 1 a Catanzaro. Trasono ...