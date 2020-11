FirenzePost : Montemurlo (Po): operaio muore cadendo dal tetto di un capannone - sil_viar0 : RT @iltirreno: La tragedia in provincia di Prato: a perdere la vita un operaio di 40 anni - iltirreno : La tragedia in provincia di Prato: a perdere la vita un operaio di 40 anni - avv_procopio : RT @iltirreno: +++ Operaio di 40 anni muore cadendo dal tetto GLI AGGIORNAMENTI: - IlTirrenoPrato : Abitava a Prato il quarantenne vittima di un infortunio mortale sul lavoro a Montemurlo Vai all'articolo:… -

Un 40enne operaio tessile è morto quest'oggi a Montemurlo, nella ditta in via Aniene per cui lavorava, dopo essere caduto da un'altezza di 8 metri. L'uomo ...Incidente mortale sul lavoro oggi a Montemurlo dove un operaio tessile di 40 anni è morto cadendo dal tetto della ditta per cui lavorava, in via Aniene. (ANSA) ...