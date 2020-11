Mattino 5 su Genovese, ragazza intervistata: “Mi legava con le manette, a me piaceva” (Di giovedì 26 novembre 2020) A Mattino 5 questa mattina un inviato ha intervistato una ragazza che ha partecipato ad alcune feste di Alberto Genovese; le sue dichiarazioni sono scioccanti Fonte FacebookNella puntata di questa mattina di Mattino 5, è stata mandata in onda l’intervista di una ragazza che ha partecipato ad alcune feste di Alberto Genovese. La ragazza, di spalle, ha raccontato particolari scioccanti riguardanti le feste folli su Terrazza Sentimento o ad Ibiza. Ha detto di aver avuto, in due feste diverse, due rapporti sessuali consenzienti con Genovese: “rapporti forti, mi ha legata con delle manette. A lui piace così. Io non ho avuto percezione di alcun pericolo, sono stata bene, ero tranquilla e mi sono divertita. Mi ha offerto ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020) A5 questa mattina un inviato ha intervistato unache ha partecipato ad alcune feste di Alberto; le sue dichiarazioni sono scioccanti Fonte FacebookNella puntata di questa mattina di5, è stata mandata in onda l’intervista di unache ha partecipato ad alcune feste di Alberto. La, di spalle, ha raccontato particolari scioccanti riguardanti le feste folli su Terrazza Sentimento o ad Ibiza. Ha detto di aver avuto, in due feste diverse, due rapporti sessuali consenzienti con: “rapporti forti, mi ha legata con delle. A lui piace così. Io non ho avuto percezione di alcun pericolo, sono stata bene, ero tranquilla e mi sono divertita. Mi ha offerto ...

