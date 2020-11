Maradona | Dio del calcio Prima e dopo di lui | nessuno

Leggi su formiche

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il mito fu tenuto a battesimo il 5 luglio 1984 da settantamila spettatori al San Paolo di Napoli. Lo accolsero senza conoscerlo. Ne erano già innamorati. Arrivava da Barcellona dove lo davano per finitoil grave infortunio provocato da una uscita scriteriata di Andoni Goikoetxea, il difensore dell’Athletic Bilbao che spezzò la caviglia amettendo fine alla sua carriera nel Barcellona. Soltanto l’immenso sorriso partenopeo lo avrebbe rigenerato. Al centro del campo prese il pallone e con unpotentissimo lo lanciò in cielo. Si unì così a quel popolo che era già “suo”. La leggenda incominciò a varcare i confini di Napoli e si fece planetaria. Diego Armandotravolse, dal giorno del suo arrivo, tutte le definizioni possibili ed immaginabili, arrivò a far credere ai napoletani che erano ...