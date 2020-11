Luca Argentero spiazza tutti | “Doc? E’ stato un dispendio di energie”

Leggi su chenews

(Di giovedì 26 novembre 2020)con le sue parole riguardo la fiction Doc che si è conclusa la scorsa settimana, con grande successo: ecco cosa ha detto. foto facebookSi è da poco conclusa la prima stagione di DOC la fiction di Rai Uno che ha ottenuto grande successo interpretata dall’attore torinese nei panni di Andrea Fanti, l’alter ego di Pierdante Piccioni, il medico che dopo un brutto incidente ha perso dodici anni di memoria e di vita. Oggi a distanza di una settimana, l’ex concorrente del Grande Fratello torna a parlare dell’esperienza legata alla fiction e di come ègirare le scene che poi sono state trasmesse in televisione, ricordiamo infatti che le registrazioni si sono anche dovute interrompere ad un certo punto per le restrizioni del Coronavirus. Prima di scoprire le ...