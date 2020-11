L'infettivologo Andreoni raccomanda col governo attenzione: 'A Natale più restrizioni possibili' (Di giovedì 26 novembre 2020) E' vero che c'è un calo di contagi ma è troppo lento e dobbiamo evitare una terza ondata. Il Natale che verrà "deve essere con più restrizioni possibili. Possiamo andare incontro alle esigenze delle ... Leggi su globalist (Di giovedì 26 novembre 2020) E' vero che c'è un calo di contagi ma è troppo lento e dobbiamo evitare una terza ondata. Ilche verrà "deve essere con più. Possiamo andare incontro alle esigenze delle ...

globalistIT : - ILOVEPACALCIO : #Andreoni (Infettivologo): 'Vaccino #Coronavirus? Tempi lunghi per la distribuzione' - CARLABINCI : RT @Open_gol: «Se molliamo, come abbiamo fatto in estate, l’epidemia riprenderà il sopravvento e lo farà crescendo in modo impetuoso» https… - ottovanz : RT @Avvenire_Nei: I vaccini anti-Covid. L'infettivologo Andreoni: tempi lunghi per la distribuzione - mcaratozzolo58 : RT @Avvenire_Nei: I vaccini anti-Covid. L'infettivologo Andreoni: tempi lunghi per la distribuzione -