LaSabri | «Concentriamoci sulle cose belle | non sull’odio»

(Di giovedì 26 novembre 2020) A Sabrina Cereseto, meglio conosciuta come LaSabri, i cartoni animati sono sempre piaciuti. Sarà per questo che, quando le hanno proposto di doppiare il personaggio della Mucca nel film di Siamo solo orsi, in onda in prima assoluta il 27 novembre alle 19.40 su Cartoon Network (canale 607 di Sky), non ci ha pensato due volte prima di accettare: «È stata un’esperienza bellissima, anche perché io, oltre ad adorare i cartoni animati, vado anche pazza per gli animali» racconta al telefono LaSabri, professione creator, più di 2 milioni di follower su Instagram, sostenitrice di campagne di sensibilizzazione su temi importanti come il cyberbullismo, l’omofobia e il razzismo.