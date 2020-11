Kylie Moore-Gilbert: la ricercatrice in Iran è stata rilasciata (Di giovedì 26 novembre 2020) Kylie Moore-Gilbert è stata arrestata in Iran nel 2018. La ricercatrice era andata in vacanza nel paese, ma non è mai più tornata. L’Iran l’ha catturata con l’accusa di spionaggio. Ora Moore-Gilbert è stata scarcerata dopo uno scambio di prigionieri. Infatti, l’Iran ha riottenuto tre Iraniani detenuti in Tailandia. Secondo Teheran i tre uomini erano: Leggi su periodicodaily (Di giovedì 26 novembre 2020)arreinnel 2018. Laera andata in vacanza nel paese, ma non è mai più tornata. L’l’ha catturata con l’accusa di spionaggio. Orascarcerata dopo uno scambio di prigionieri. Infatti, l’ha riottenuto treiani detenuti in Tailandia. Secondo Teheran i tre uomini erano:

Carolicen : RT @NicolaTenerelli: Kylie Moore-Gilbert dell'Università di Melbourne liberata in seguito di scambio di prigionieri. Iran oramai pericoloso… - Carolicen : RT @GiovanniCalcara: L'Iran rilascia la ricercatrice australiana-britannica Kylie Moore-Gilbert - fordeborah5 : RT @AsiaNewsIT: Teheran libera Kylie Moore-Gilbert, condannata per spionaggio - zanconat : Ecco come l'#Australia - che dice di non saperne niente - ha ottenuto dall'#Iran il rilascio della ricercatrice Kyl… - AsiaNewsIT : Teheran libera Kylie Moore-Gilbert, condannata per spionaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Kylie Moore Iran, rilasciata la ricercatrice australiana in carcere da due anni La Stampa Kylie Moore-Gilbert: la ricercatrice in Iran è stata rilasciata

Kylie Moore-Gilbert è stata arrestata in Iran nel 2018. La ricercatrice era andata in vacanza nel paese, ma non è mai più tornata. L’Iran l’ha catturata con l’accusa di spionaggio. Ora Moore-Gilbert è ...

Thailandia libera 3 iraniani, 'volevano colpire Israele'

La Thailandia ha annunciato di aver liberato tre cittadini iraniani, detenuti a Bangkok per aver progettato un attentato dinamitardo, mai compiuto, contro diplomatici israeliani nel 2012. (ANSA) ...

Kylie Moore-Gilbert è stata arrestata in Iran nel 2018. La ricercatrice era andata in vacanza nel paese, ma non è mai più tornata. L’Iran l’ha catturata con l’accusa di spionaggio. Ora Moore-Gilbert è ...La Thailandia ha annunciato di aver liberato tre cittadini iraniani, detenuti a Bangkok per aver progettato un attentato dinamitardo, mai compiuto, contro diplomatici israeliani nel 2012. (ANSA) ...