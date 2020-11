Il giallo del vaccino Astrazeneca | molto efficace nel mix mezza dose | poi dose piena Ma non è una scelta degli scienziati

NicolaPorro : Nell’universo pluricolorato del #lockdown all’italiana, desta sorpresa il giallo permanente della ?????????????? ??????????. Ch… - NicolaPorro : Sull’arrivo del #vaccino sappiamo davvero tutto? Tutto tutto no... ?????? #QuartaRepubblica #Covid_19 - NicolaPorro : ?? A #Natale a casa ci vada il governo, i ritardi sul #Recoveryfund, il flop del ?????????????? ????????????????, il giallo degli 0… - fede_200_ : Quello del Benevento para e manco il giallo.... - faquirite : RT @LaTentatrice: #EnricoMontesano - il giallo del coronavirus grazie per il consiglio a breve nelle mie mani ?? -

Ultime Notizie dalla rete : giallo del

Fanpage.it

Zona arancione e prudenza Il Piemonte sta quindi per entrare in zona arancione, ma il presidente della Regione Alberto Cirio invita alla prudenza: per non sprecare i sacrifici fat ...Il ritorno a scuola in presenza dal 7 gennaio. È questo l'orientamento del governo in vista del Dpcm con le misure per contrastare la ...