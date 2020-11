GTA Online: ricompense triple in Scia mortale e Re della collina (Di giovedì 26 novembre 2020) Semina i tuoi nemici e falli a pezzi con la Scia luminosa della tua Shotaro in Scia mortale. Questa lotta all’ultimo sangue tanto barbara quanto futuristica frutta GTA$ e RP tripli fino al 9 dicembre: mettiti alla prova e scopri se hai le carte in regola per farcela. Anche tutte le modalità Re della collina, a squadra o uno contro tutti, offrono GTA$ e RP tripli a tutti i partecipanti, vincenti o perdenti. ricompense doppie nelle gare per ruote scoperte Le auto da corsa a ruote scoperte sono dei veri e propri missili a motore: spogliate di tutto il superfluo e di qualsiasi misura di sicurezza, sono in grado di lottare l’una contro l’altra e di beffare le leggi della fisica raggiungendo velocità impensabili. Indossa casco e tuta, allaccia la ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 26 novembre 2020) Semina i tuoi nemici e falli a pezzi con laluminosatua Shotaro in. Questa lotta all’ultimo sangue tanto barbara quanto futuristica frutta GTA$ e RP tripli fino al 9 dicembre: mettiti alla prova e scopri se hai le carte in regola per farcela. Anche tutte le modalità Re, a squadra o uno contro tutti, offrono GTA$ e RP tripli a tutti i partecipanti, vincenti o perdenti.doppie nelle gare per ruote scoperte Le auto da corsa a ruote scoperte sono dei veri e propri missili a motore: spogliate di tutto il superfluo e di qualsiasi misura di sicurezza, sono in grado di lottare l’una contro l’altra e di beffare le leggifisica raggiungendo velocità impensabili. Indossa casco e tuta, allaccia la ...

