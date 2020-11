Goonies | cast riunito e due

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 novembre 2020) I(The) è un film, divenuto ormai un vero e proprio cult, del 1985 diretto da Richard Donner su soggetto di Steven Spielberg, produttore della pellicola. Il nomederiva da un gruppo di quattro ragazzi, cresciuti in un quartiere di Astoria, in Oregon, il Goon Docks. Proprio dal nome del loro quartiere, i ragazzi si fanno chiamare col nome di, ma non solo, nello slang americano goony vuol dire anche “sfigato” ed è anche per questo che Mikey, uno dei protagonisti, afferma che lui e i suoi amici sono “dei”. Josh Brolin, Sean Astin, Martha Plimpton, Corey Feldman, Kerri Green, Jonathan Ke Quan e Joe Pantoliano si riuniranno nuovamente, stavolta il 5 dicembre, per una causa speciale: raccogliere fondi per il No Kid Hungry, il progetto che si occupa di procurare cibo ...