GF Vip | spunta l’audio che conferma la data in cui alcuni concorrenti potranno ritirarsi

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 26 novembre 2020) Nelle ultime ore si è scoperta laentro la quale idel GF Vipabbandonare il gioco senza pagare le classiche penali cheno fuori in questi casi. In rete, infatti, è finita una conversazione tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. GF Vip,cheladi ritiro senza pagare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.