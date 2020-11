Dpcm Natale | i provvedimenti di dicembre | lotta ai furbi in sci

Leggi su viagginews

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il prossimointende annullare il malcostume di chi va all’estero per sciare, col rischio di tornare in Italia da positivo. È allo studio un apposito2020 che verrà emanato con tutta probabilità all’inizio di. Il giorno indicato per ricevere la nuova comunicazione da parte del Governo in merito aiL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com