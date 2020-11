Detto Fatto, la Rai ci ricasca: va in onda la replica con il tutorial di lingerie (Di giovedì 26 novembre 2020) Detto Fatto, puntata del 19/11/2020 Il buongiorno si vede dalla lingerie. In Rai ci sono ricascati: all’indomani dello tsunami abbattutosi su Detto Fatto per il sexy tutorial del supermercato, stamane alle 5.30 il servizio pubblico ha trasmesso su Rai2 una replica del programma pomeridiano che conteneva un tutorial sulla scelta della biancheria intima femminile più adatta. Nella puntata in questione – quella del 19 novembre scorso – la stilista di lingerie Jennifer Dalla Zorza (sorella della più nota Csaba, volto di Real Time) mostrava gli indumenti intimi più adatti a valorizzare il fisico di alcune modelle che, nel frattempo, sfilavano a favore di telecamera. Un tutorial in realtà ben noto al ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 26 novembre 2020), puntata del 19/11/2020 Il buongiorno si vede dalla. In Rai ci sonoti: all’indomani dello tsunami abbattutosi super il sexydel supermercato, stamane alle 5.30 il servizio pubblico ha trasmesso su Rai2 unadel programma pomeridiano che conteneva unsulla scelta della biancheria intima femminile più adatta. Nella puntata in questione – quella del 19 novembre scorso – la stilista diJennifer Dalla Zorza (sorella della più nota Csaba, volto di Real Time) mostrava gli indumenti intimi più adatti a valorizzare il fisico di alcune modelle che, nel frattempo, sfilavano a favore di telecamera. Unin realtà ben noto al ...

