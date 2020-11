Detto Fatto, la rabbia di Myrta Merlino per il tutorial in onda su Rai2: “Mi fa indignare oltre ogni limite” (Di giovedì 26 novembre 2020) “L’immagine di una donna stereotipata. Offensiva, anacronistica qualcosa che mi fa indignare oltre ogni limite. Sono senza parole“. Così ha scritto in un post pubblicato su Twitter Myrta Merlino. La conduttrice de L’Aria che Tira, in onda su La7, ha espresso tutta la sua indignazione per quanto successo su Rai 2, nel programma Detto Fatto, lo scorso 24 novembre, quando alla vigilia della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne è andato in onda un tutorial della pole dancer Emily Angelillo che consigliava al genere femminile come fare la spesa in modo più sensuale e intrigante. Una scena giudicata all’unanimità sessista e assolutamente inappropriata a un programma del Servizio Pubblico. L'articolo proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) “L’immagine di una donna stereotipata. Offensiva, anacronistica qualcosa che mi falimite. Sono senza parole“. Così ha scritto in un post pubblicato su Twitter. La conduttrice de L’Aria che Tira, insu La7, ha espresso tutta la sua indignazione per quanto successo su Rai 2, nel programma, lo scorso 24 novembre, quando alla vigilia della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne è andato inundella pole dancer Emily Angelillo che consigliava al genere femminile come fare la spesa in modo più sensuale e intrigante. Una scena giudicata all’unanimità sessista e assolutamente inappropriata a un programma del Servizio Pubblico. L'articolo proviene da ...

