Conte: "Servono ancora sacrifici. Sarà un Natale diverso" (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - "È necessario fare ancora sacrifici, non possiamo abbassare la guardia, Sarà un Natale diverso, ma non possiamo ritrovarci con alto numero di decessi e con un nuovo stress sulle strutture sanitarie". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferendosi al mese di dicembr e alle prossime misure. "Venerdì è una giornata importante: mi aspetto un RT che e' arrivato all'1, sarebbe un segnale importante della riduzione del contagio. E mi aspetto anche che molte regioni che ora sono rosse diventino arancioni o gialle", ha aggiunto. "È stato dato un bel segnale importante da tutte le forze politiche, anche dalle forze di opposizione. Oggi la politica ha dato un segno di unità a tutta la comunità nazionale". Ha sottolineato ancora il premier. "Sono ... Leggi su agi (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - "È necessario fare, non possiamo abbassare la guardia,un, ma non possiamo ritrovarci con alto numero di decessi e con un nuovo stress sulle strutture sanitarie". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, riferendosi al mese di dicembr e alle prossime misure. "Venerdì è una giornata importante: mi aspetto un RT che e' arrivato all'1, sarebbe un segnale importante della riduzione del contagio. E mi aspetto anche che molte regioni che ora sono rosse diventino arancioni o gialle", ha aggiunto. "È stato dato un bel segnale importante da tutte le forze politiche, anche dalle forze di opposizione. Oggi la politica ha dato un segno di unità a tutta la comunità nazionale". Ha sottolineatoil premier. "Sono ...

