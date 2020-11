Bandiera rossa sui mari europei | l' Ue non li protegge

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 26 novembre 2020) L’Ue non è riuscita ad arrestare la perdita di biodiversità nei suoi, la protezione che garantisce è “superficiale”. In due parole:. E’ sconfortante la ‘sentenza’ della Corte dei conti europea sulla salvaguardia dei fondali dell’Unione, stilata sulla base di uno studio effettuato nei quattro paesi membri geograficamente più interessati all’argomento: Italia, Francia, Spagna e Portogallo. L’azione dell’Ue, scrive la Corte in una relazione che viene pubblicata oggi, non ha portato al “ripristino di importanti ecosistemi e habitatni”. I fondiin qualche caso aiutano ma spesso non sono “dedicati” a questo settore, che di solito figura come un capitolo tra altri capitoli. Eppure le areene protette esistono: più di 3 mila a livello europeo, solo in ...