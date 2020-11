Arrestati due spacciatori, recuperati 132 grammi di hashish (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nella serata di martedì 24 novembre 2020, a Salerno, i Carabinieri del Nucleo Investigativo, nel corso di un servizio antidroga, hanno tratto in arresto due soggetti, un uomo e una donna, per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish, poiché trovati in possesso di complessivi 132,00 grammi di hashish – in parte già frazionata in dosi – e relativo materiale idoneo al confezionamento. Si tratta del salernitano C. G. e S.O. ucraina ma residente a Luino (VA), rispettivamente 53enne e 19enne. Gli operanti nel corso di un mirato servizio di osservazione svolto nella zona, hanno proceduto al controllo e identificato il Casciano mentre stava accedendo al carcere di Salerno – Fuorni ove il medesimo svolge regolare attività nell’ambito del progetto sperimentale denominato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Nella serata di martedì 24 novembre 2020, a Salerno, i Carabinieri del Nucleo Investigativo, nel corso di un servizio antidroga, hanno tratto in arresto due soggetti, un uomo e una donna, per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo, poiché trovati in possesso di complessivi 132,00di– in parte già frazionata in dosi – e relativo materiale idoneo al confezionamento. Si tratta del salernitano C. G. e S.O. ucraina ma residente a Luino (VA), rispettivamente 53enne e 19enne. Gli operanti nel corso di un mirato servizio di osservazione svolto nella zona, hanno proceduto al controllo e identificato il Casciano mentre stava accedendo al carcere di Salerno – Fuorni ove il medesimo svolge regolare attività nell’ambito del progetto sperimentale denominato ...

