Uomini e donne, è venuta a mancare: il cordoglio del programma (Di mercoledì 25 novembre 2020) È morta Maria S., la vulcanica dama del trono over di Uomini e donne. Aveva partecipato alla stagione 2014/2015 conquistando subito il cuore dei telespettatori per la sua travolgente simpatia. Anche Tina Cipollari, nelle puntate a seguire, la ricordò più volte realizzandone un'imitazione perché la signora era sicuramente un "personaggio". Indimenticabile il suo monito a uno dei corteggiatori che la offese: "Vergogna, mettiti in ginocchio!". Sequenze, immagini che adesso girano su Twitter, ricaricati come meme in suo omaggio. Come è morta la signora Maria S La notizia della morte di Maria S è arrivata da Anna Tedesco, sua dama amica, che su Instagram ha condiviso la notizia: "Rip Maria S. Un altro lutto. Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 25 novembre 2020) È morta Maria S., la vulcanica dama del trono over di. Aveva partecipato alla stagione 2014/2015 conquistando subito il cuore dei telespettatori per la sua travolgente simpatia. Anche Tina Cipollari, nelle puntate a seguire, la ricordò più volte realizzandone un'imitazione perché la signora era sicuramente un "personaggio". Indimenticabile il suo monito a uno dei corteggiatori che la offese: "Vergogna, mettiti in ginocchio!". Sequenze, immagini che adesso girano su Twitter, ricaricati come meme in suo omaggio. Come è morta la signora Maria S La notizia della morte di Maria S è arrivata da Anna Tedesco, sua dama amica, che su Instagram ha condiviso la notizia: "Rip Maria S. Un altro lutto. Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi ...

guerini_lorenzo : Oggi più che mai serve allargare il dibattito sulla #Difesa e sul ruolo essenziale che svolge. E il Centro Alti Stu… - ItaliaViva : Ho presentato un disegno di legge che parla dei centri per la riabilitazione psico-educativa degli uomini violenti,… - trash_italiano : Quando pur di farti scegliere a Uomini e Donne ti vesti da Lidl: - glaszceiling : RT @airplaneoversea: Strano che le donne cocainomani non vadano in giro a rapire e stuprare uomini - violanatomy : RT @anna_foglietta: “Se l’è cercata”...certo, a chi non piacerebbe essere stuprata almeno una volta nella vita. FATE SCHIFO TUTTI, chi lo… -