Un altro femminicidio a Catanzaro: donna uccisa a coltellate, fermato l'ex amante. Ancora un nuovo caso di femminicidio, esattamente nella giornata mondiale contro la violenza di genere. E' successo a Stalettì, sulla costa ionica catanzarese, dove una donna di 51 anni è stata uccisa.

