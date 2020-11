Skeleton | Coppa del Mondo 2020-2021 | nel week-end gara-2 a Sigulda Margaglio e Gaspari vogliono nuovamente la top-10

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Secondo appuntamento per ladeldi. È un remake di ciò a cui abbiamo assistito settimana scorsa: si resta infatti in Lettonia, per-2 in quel di. Il durissimo tracciato baltico ha messo a dura prova tutti gli atleti che torneranno in pista venerdì: in programma ovviamente sia la prova femminile che quella maschile. Tra le donne l’attesa è ovviamente tutta per Janine Flock. L’austriaca, bronzo mondiale in carica, sfruttando le sue doti eccezionali in guida, parte ovviamente da favorita come ha dimostrato settimana scorsa quando riuscì ad imporsi con ampio margine.ripetersi le due sorprese viste in-1: l’olandese Kimberley Bos e la giovane padrona di casa Endija Terauda. Occhio ...