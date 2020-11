Scuola, bufera sulla Azzolina: "Riaprire per due settimane? Una scemenza" (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dire, come leggo, che è meglio che i giovani vadano a Scuola piuttosto che nei centri commerciali è un'altra scemenza. Come se i giovani fossero tutti idioti. E poi io non ho mai condiviso la ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dire, come leggo, che è meglio che i giovani vadano apiuttosto che nei centri commerciali è un'altra. Come se i giovani fossero tutti idioti. E poi io non ho mai condiviso la ...

piergiuseppe36 : Scuola, bufera sulla Azzolina: 'Riaprire per due settimane? Una scemenza' - pbrex668 : RT @GiancarloDeRisi: Scuola, bufera sulla Azzolina: 'Riaprire per due settimane prima di Natale? Una scemenza'. La ministra pensa al 9 dice… - Italia_Notizie : Scuola, bufera sulla Azzolina: 'Riaprire per due settimane? Una scemenza' - GiancarloDeRisi : Scuola, bufera sulla Azzolina: 'Riaprire per due settimane prima di Natale? Una scemenza'. La ministra pensa al 9 d… - mauvemin : sono uscita da scuola ed è iniziata UNA BUFERA DI CRISTO CHE GIUSTAMENTE È FINITA NON APPENA SONO TORNATA A CASA E… -

La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina è in riunione, a distanza, con i sindaci delle Città metropolitane sulla riapertura delle scuole. E a videocall ancora in corso le varie forze politiche si s ...

“Vi insegno a fare la spesa in modo sexy”: è bufera sul siparietto tv a “Detto fatto” di una ballerina biellese

E’ biellese la ballerina che ha scatenato la bufera sui social per il video «tutorial» su come fare la spesa in tacchi alti e minigonna, mandato in onda dalla trasmissione «Detto fatto» di Raidue, con ...

