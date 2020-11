Sciopero a Roma: aperte metro A e B, chiusa la C (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI - E' in corso a Roma lo Sciopero del trasporto pubblico che si concluderà alle 12,30. Restano aperte le metro A e B mentre è chiusa la linea C. Il collegamento Roma-Lido è attivo ma con riduzioni di corse, come pure per la linea Termini-Centocelle. Attive invece la Roma-Viterbo urbano e la Roma-Viterbo extraurbano. Quanto al servizio bus e tram, sono possibili riduzioni di corse. Leggi su agi (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI - E' in corso alodel trasporto pubblico che si concluderà alle 12,30. RestanoleA e B mentre èla linea C. Il collegamento-Lido è attivo ma con riduzioni di corse, come pure per la linea Termini-Centocelle. Attive invece la-Viterbo urbano e la-Viterbo extraurbano. Quanto al servizio bus e tram, sono possibili riduzioni di corse.

AdornatoAntonio : RT @romatoday: Sciopero a Roma: oggi a rischio bus, metro e treni. Stop anche in scuole, nidi e uffici - infoitinterno : Sciopero a Roma: domani a rischio bus, metro e treni. Stop anche in scuole, nidi e uffici - infoitinterno : Sciopero dei mezzi pubblici a Roma 25 novembre: chiusa la metro C - 79_Alessio : RT @romamobilita: Sciopero tpl: in chiusura Metro C. Attive Metro A, Metro B, Roma-Viterbo. Riduzioni di corse su Roma-Lido e Termini-Cento… - Notiziedi_it : Sciopero a Roma: oggi a rischio bus, metro e treni. Stop anche in scuole, nidi e uffici -