Phil Spencer | le commissioni del 30% hanno più senso per Sony e Microsoft rispetto a Apple e Google

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 25 novembre 2020) La commissione del 30% che va a società comee Valve ogni volta che uno sviluppatore pubblica app o giochi sulle piattaforme è stata oggetto di molte discussioni negli ultimi due anni. Epic Games ha creato un proprio negozio in cui la commissione del 30% è stata ridotta al 12%. Ultimamente, la società ha anche intrapreso una controversia legale con(anche se questo ha più a che fare con il blocco sull'ecosistema iOS) e si sono espressi anche contro le pratiche disulla piattaforma Android. In una nuova intervista pubblicata su The Verge,, Head of Gaming di, ha detto che non haparagonare la commissione del 30% applicata da...