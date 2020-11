Per l'osceno 'Detto fatto' Salini avrebbe dovuto sospendere il direttore di Rai 2 (Di mercoledì 25 novembre 2020) di Adelmina Meier Il volgarissimo "Detto fatto", osceno appuntamento di Rai2, proprio alla vigilia di una giornata intera giustamente dedicata dalla Rai alla difesa della donna da ogni violenza e ... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 novembre 2020) di Adelmina Meier Il volgarissimo "",appuntamento di Rai2, proprio alla vigilia di una giornata intera giustamente dedicata dalla Rai alla difesa della donna da ogni violenza e ...

FFiamengo : RT @Michele_Anzaldi: Per l'osceno 'Detto fatto' Salini avrebbe dovuto sospendere il direttore di Rai 2 - gioalbarosa : @maxpix6251 Chissà perché non facciamo come i francesi ?! Hanno lasciato perdere la Marine Le Pen ed è quasi scompa… - globalistIT : Il commento di Aldemina Meier sull'ennesimo pantano Rai #DettoFatto - danieledv79 : RT @Michele_Anzaldi: Per l'osceno 'Detto fatto' Salini avrebbe dovuto sospendere il direttore di Rai 2 - pieterj53 : @rekotc @nerimatteo Non è per la mascherina. E per quanto il video sia osceno il ragazzo è andato a cercarsela. Leg… -

Ultime Notizie dalla rete : Per osceno Coppia di amanti condannati a sei mesi per atti osceni marcheingol.it Per l'osceno "Detto fatto' Salini avrebbe dovuto sospendere il direttore di Rai 2

A Viale Mazzini avrebbero fatto una mossa non dico intelligente, almeno furba. Ma in questa Rai non hanno cittadinanza garbo e intelligenza. E neanche la furbizia.

Per essere sempre aggiornata su personaggi, novità, cucina, moda, bellezza e tanto altro…

Condizioni generali per la registrazione e la fruizione dei contenuti generati ... messaggi il cui contenuto possa essere considerato diffamatorio, ingiurioso, osceno, offensivo dello spirito ...

A Viale Mazzini avrebbero fatto una mossa non dico intelligente, almeno furba. Ma in questa Rai non hanno cittadinanza garbo e intelligenza. E neanche la furbizia.Condizioni generali per la registrazione e la fruizione dei contenuti generati ... messaggi il cui contenuto possa essere considerato diffamatorio, ingiurioso, osceno, offensivo dello spirito ...