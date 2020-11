“Passaporti sanitari” per viaggiare in aereo Obblighi vaccinali avvolti nell’illusione della scelta

Leggi su databaseitalia

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Un gruppo di lobbying delle compagnie aeree ha offerto volontariamente il suo servizio come tutore del settore privato per i mandatiCovid che molti paesi hanno promesso di non emanare. Buona fortuna per il volo, o per trovare un lavoro, o per i sussidi governativi.L’amministratore delegatocompagnia aerea australiana Qantas ha dichiarato che tutti i viaggiatori internazionali saranno presto tenuti a fornire la provavaccinazione contro il nuovo coronavirus prima di essere ammessi a bordo. Mentre i membri dell’establishment pensano che sia un’idea strepitosa, gli scettici sono inorriditi al pensiero che una società privata possa costringerli a consumare una miscela farmaceutica solo per volare.L’aspetto più sinistro di una tale politica, tuttavia, è che non sarà affatto forzata. Gli aspiranti viaggiatori possono ...