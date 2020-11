Open Fiber e il ruolo del Mef fra Enel e Tim. Parla Debenedetti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tim ed Enel, destini e contesti diversi. No, il blitz agostano del governo su Kkr non ha nulla a che vedere con l’altra incursione, due giorni fa, su Enel. Ne è più che convinto Franco Debenedetti, economista, saggista e gran conoscitore del mondo industriale e delle telecomunicazioni. Breve cronistoria. Era il 4 agosto scorso quando il board di Tim, chiamato ad accettare l’offerta di 1,8 miliardi formulata da Kkr per il 37% di Fibercop, embrione della si spera futura società della rete (AccessCo), fu fermato da una lettera firmata dal ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli e dal responsabile dell’Economia, Roberto Gualtieri. EVITARE LA CONFUSIONE Una storia ripetutasi con Enel, proprietaria insieme a Cdp di Open Fiber, il player pubblico chiamato a far ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tim ed, destini e contesti diversi. No, il blitz agostano del governo su Kkr non ha nulla a che vedere con l’altra incursione, due giorni fa, su. Ne è più che convinto Franco, economista, saggista e gran conoscitore del mondo industriale e delle telecomunicazioni. Breve cronistoria. Era il 4 agosto scorso quando il board di Tim, chiamato ad accettare l’offerta di 1,8 miliardi formulata da Kkr per il 37% dicop, embrione della si spera futura società della rete (AccessCo), fu fermato da una lettera firmata dal ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli e dal responsabile dell’Economia, Roberto Gualtieri. EVITARE LA CONFUSIONE Una storia ripetutasi con, proprietaria insieme a Cdp di, il player pubblico chiamato a far ...

