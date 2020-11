“Non dovevi farlo, sei senza cuore”. Elisabetta Gregoraci, il gesto a Pierpaolo Pretelli fa infuriare tutti (Di mercoledì 25 novembre 2020) Gf Vip. Elisabetta Gregoraci accende la polemica. Il rapporto tra i due amici speciali continua a regalare al pubblico italiano colpi di scena che ribaltano la situazione. Usciti solo da qualche settimana da una lite che aveva messo in discussione la loro affinità, Elisabetta e Pierpaolo Pretelli ci riprovano. Li avevamo lasciati tra scambi di messaggi in codice e sguardi di complicità. Ma adesso? Scopriamo cosa è successo. Grattini sulla schiena non così tanto innocenti. Elisabetta Gregoraci ha pensato di sfuggire nuovamente all’occhio indiscreto delle telecamere coinvolgendo Pierpaolo Pretelli nel suo modo di dialogare in codice. Li avevamo lasciati sulla poltroncina, lui tra le gambe di lei, mentre la conduttrice provava a indagare ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Gf Vip.accende la polemica. Il rapporto tra i due amici speciali continua a regalare al pubblico italiano colpi di scena che ribaltano la situazione. Usciti solo da qualche settimana da una lite che aveva messo in discussione la loro affinità,ci riprovano. Li avevamo lasciati tra scambi di messaggi in codice e sguardi di complicità. Ma adesso? Scopriamo cosa è successo. Grattini sulla schiena non così tanto innocenti.ha pensato di sfuggire nuovamente all’occhio indiscreto delle telecamere coinvolgendonel suo modo di dialogare in codice. Li avevamo lasciati sulla poltroncina, lui tra le gambe di lei, mentre la conduttrice provava a indagare ...

