Marvel's Avengers è flop. Non avrebbe ancora coperto i costi di sviluppo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il destino di Marvel's Avengers rimane alquanto incerto poiché Square Enix è stata piuttosto schietta su quanto sia stato deludente il gioco dal punto di vista delle vendite finora. In un briefing per gli investitori, il presidente di Square Enix Yosuke Matsude non fa mistero di ciò e afferma che se Marvel's Avengers non fosse stato rilasciato nel trimestre, la società avrebbe realizzato un profitto. E oltre a ciò, conferma che oltre ad essere responsabile di una perdita per l'azienda, il gioco non ha nemmeno recuperato i costi di sviluppo. "Oltre all'ammortamento dei costi di sviluppo di quel gioco", ha detto Matsuda, "un altro fattore significativo associato al titolo è stato il fatto che abbiamo intrapreso un'importante campagna ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il destino di'srimane alquanto incerto poiché Square Enix è stata piuttosto schietta su quanto sia stato deludente il gioco dal punto di vista delle vendite finora. In un briefing per gli investitori, il presidente di Square Enix Yosuke Matsude non fa mistero di ciò e afferma che se'snon fosse stato rilasciato nel trimestre, la societàrealizzato un profitto. E oltre a ciò, conferma che oltre ad essere responsabile di una perdita per l'azienda, il gioco non ha nemmeno recuperato idi. "Oltre all'ammortamento deididi quel gioco", ha detto Matsuda, "un altro fattore significativo associato al titolo è stato il fatto che abbiamo intrapreso un'importante campagna ...

Chris Evans al pianoforte diventa virale: la star di Avengers rivela le sue skill musicali

L'amatissimo e seguitissimo interprete di Captain America è divenuto nuovamente di tendenza via Twitter grazie a un nuovo video ...

