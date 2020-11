Lucca | immigrato clandestino occupa una scuola e la trasforma nella sua “residenza privata”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Unsi infila in una, la, ne fa la propria” e probabilmente la sede di attività illecite. I poliziotti e i vigili hanno eseguito i controlli nel centro storico entrando nell’istituto scolastico attualmente inagibile. E hanno trovato un trentenne della Guinea Bissau, irregolare sul territorio nazionale. In uno dei bagni dismessi della, l’uomo aveva ricreato un “angolo di casa”., l’Gli agenti hanno fatto irruzione dopo le segnalazioni dei residenti. Avevano notato uno strano viavai di persone, si erano allarmati sospettando ci fosse spaccio di droga. In effetti, l’aveva un bilancino di precisione che funzionava ...