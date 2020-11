La morte di Diego Armando Maradona, l'omaggio di Pelè (Di mercoledì 25 novembre 2020) "Ho perso un grande amico. Un giorno giocheremo insieme in cielo". La morte di Diego Armando Maradona colpisce l'altro grande leggenda del calcio, Pelè . Il campione brasiliano ha parlato della ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) "Ho perso un grande amico. Un giorno giocheremo insieme in cielo". Ladicolpisce l'altro grande leggenda del calcio,. Il campione brasiliano ha parlato della ...

Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - rtl1025 : ?? Il governo argentino ha decretato tre giorni di lutto nazionale per la morte di Diego Armando #Maradona. - DiMarzio : Addio Diego, le reazioni dal mondo #Maradona - ilRomanistaweb : La notizia della morte di #Maradona ha scossa l'intero mondo del calcio e non solo. Il messaggio di Totti - fanpage : 'Addio eterno campione', ha scritto il premier. I messaggi del mondo della politica per la morte di Diego Armando… -