Iva Zanicchi in lutto, è morto il fratello per Covid-19 ‘Ti ho amato come un figlio’ (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Covid-19 ha presentato il suo amaro conto a Iva Zanicchi. La cantante che nei giorni scorsi è uscita dall’ospedale dopo essere stata ricoverata per le conseguenze del Coronavirus, ha visto questo male portarsi via l’amato fratello. Fin da subito le preoccupazioni per lui erano state fortissime perché cardiopatico. Iva Zanicchi è tornata a casa, lo annuncia Malgioglio poi la sua conferma Ora la dolorosa notizia: “Ciao fratello mio, ti ho amato come un figlio”, ha scritto su Instagram socializzando anche la sua foto. La stessa cantante, dopo aver contratto il Coronavirus aveva affermato a La Stampa che “il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti alla cresima del nipote di mia sorella” e aveva raccontato che lei stava meglio, ma anche i ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il-19 ha presentato il suo amaro conto a Iva. La cantante che nei giorni scorsi è uscita dall’ospedale dopo essere stata ricoverata per le conseguenze del Coronavirus, ha visto questo male portarsi via l’. Fin da subito le preoccupazioni per lui erano state fortissime perché cardiopatico. Ivaè tornata a casa, lo annuncia Malgioglio poi la sua conferma Ora la dolorosa notizia: “Ciaomio, ti houn figlio”, ha scritto su Instagram socializzando anche la sua foto. La stessa cantante, dopo aver contratto il Coronavirus aveva affermato a La Stampa che “il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti alla cresima del nipote di mia sorella” e aveva raccontato che lei stava meglio, ma anche i ...

matteosalvinimi : Iva Zanicchi: 'Grazie all'ospedale di Vimercate per avermi curato in modo encomiabile. Mi sono resa disponibile per… - Adnkronos : Lutto per #IvaZanicchi, è morto il fratello - matteosalvinimi : #Salvini: Grazie Iva #Zanicchi per la testimonianza di affetto sulla sanità lombarda, sull’efficienza di medici, in… - ReggioPress : Morto a 77 anni Antonio Zanicchi, fratello della cantante Iva - GossipItalia3 : Iva Zanicchi in lutto, morto il fratello positivo al Covid: l’addio straziante su Instagram #gossipitalianews -