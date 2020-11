Inter, c’è ancora speranza: le combinazioni per andare agli ottavi di finale (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’Inter ha visto complicarsi e non di poco la strada verso gli ottavi di finale della Champions League 2020/2021 dopo la sconfitta di San Siro contro il Real Madrid. Nonostante i soli due punti raccolti in quattro giornate, i nerazzurri di Antonio Conte non sono ancora del tutto esclusi dalla lotta per il passaggio del turno. Andiamo quindi a capire quali saranno le combinazioni che potranno permettere all’Inter di accedere alla fase ad eliminazione diretta della Champions. Ovviamente la condizione fondamentale sarà quella di vincere le ultime due partite del girone: prima quella in casa del Borussia Moenchengladbach, poi quella a Milano contro lo Shakhtar. In questo modo l’Inter chiuderebbe il girone a 8 punti, ma non basta: servirà infatti anche la vittoria del Real ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) L’ha visto complicarsi e non di poco la strada verso glididella Champions League 2020/2021 dopo la sconfitta di San Siro contro il Real Madrid. Nonostante i soli due punti raccolti in quattro giornate, i nerazzurri di Antonio Conte non sonodel tutto esclusi dalla lotta per il passaggio del turno. Andiamo quindi a capire quali saranno leche potranno permettere all’di accedere alla fase ad eliminazione diretta della Champions. Ovviamente la condizione fondamentale sarà quella di vincere le ultime due partite del girone: prima quella in casa del Borussia Moenchengladbach, poi quella a Milano contro lo Shakhtar. In questo modo l’chiuderebbe il girone a 8 punti, ma non basta: servirà infatti anche la vittoria del Real ...

