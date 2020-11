Il Collegio, intervista esclusiva a Giordano Francati: "Se non sarò il primo me ne farò una ragione" (Di mercoledì 25 novembre 2020) Giordano Francati, protagonista della quinta edizione de Il Collegio, docu-reality di Rai2, si racconta in esclusiva a Comingsoon.it Leggi su comingsoon (Di mercoledì 25 novembre 2020), protagonista della quinta edizione de Il, docu-reality di Rai2, si racconta ina Comingsoon.it

angiuoniluigi : RT @fanpage: 'Sono entrato convinto di sapere cosa mi sarebbe accaduto e non avevo capito niente. Chi entra al Collegio, ne esce cambiato'.… - fanpage : 'Sono entrato convinto di sapere cosa mi sarebbe accaduto e non avevo capito niente. Chi entra al Collegio, ne esce… - infoitcultura : Il Collegio, intervista esclusiva a Giulia Scarano: “I Supporter sono i miei piccoli Caciocavalli” - LaDemonologa : @stoinincognito Ti dirò, tempo fa leggevo un'intervista a Briatore, ha già deciso che il figlio andrà in un collegi… - fanpage : ' #IlCollegio è come #HarryPotter, doveva parlare ai bambini e invece parla a tutti'. La nostra intervista al Prof.… -