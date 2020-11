Il 21enne che giustifica lo stupro su Instagram e poi si scusa (dopo le minacce di morte) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il suo video, pubblicato come storia su Instagram e poi cancellato, è diventato virale per la violenza e la stupidità del messaggio che lanciava. Anche Selvaggia Lucarelli lo ha ripubblicato sul suo profilo Facebook. Ora il Corriere Fiorentino fa il suo nome e spiega che si è molto spaventato dopo le minacce che sono arrivate a lui e alla sua famiglia. “Ho fatto una cazzata”, spiega in un secondo video in cui si è scusato: «Avete mai provato una stuprata? Col vostro fisico di merd… se trovate uno come me, vi stupro… smettiamo di mettere tutte queste fotine per piacere…». È steso sul letto della sua camera, si dice malato, alterato e molto scocciato dalle foto che le ragazzine seminude pubblicano sui social. Ha 21 anni, Federico Grazzini, parla con fare supponente e sul suo profilo ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il suo video, pubblicato come storia sue poi cancellato, è diventato virale per la violenza e la stupidità del messaggio che lanciava. Anche Selvaggia Lucarelli lo ha ripubblicato sul suo profilo Facebook. Ora il Corriere Fiorentino fa il suo nome e spiega che si è molto spaventatoleche sono arrivate a lui e alla sua famiglia. “Ho fatto una cazzata”, spiega in un secondo video in cui si èto: «Avete mai provato una stuprata? Col vostro fisico di merd… se trovate uno come me, vi… smettiamo di mettere tutte queste fotine per piacere…». È steso sul letto della sua camera, si dice malato, alterato e molto scocciato dalle foto che le ragazzine seminude pubblicano sui social. Ha 21 anni, Federico Grazzini, parla con fare supponente e sul suo profilo ...

