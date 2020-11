Grande Fratello Vip, Myriam Catania: «In crisi profonda con Quentin Kammermann, poi con il reality…» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Myriam Catania nella sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto ben capire l’importanza del compagno Quentin Kammermann e del figlio Jacques nella sua vita. La coppia era entrata in crisi, poi risolta, e con la partecipazione di Myriam Catania al reality i rapporti sono anche migliorati. Myriam Catania e Quentin Kammermann, con il figlio ancora piccolo, erano entrati in crisi (“C’è stato un periodo di crisi profonda – ha confessato Myriam a “Chi” – lui era tornato in Francia, problemi di lavoro, problemi personali. Sì, c’è stato un allontanamento, con il nostro bambino davvero piccolo, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 25 novembre 2020)nella sua permanenza nella casa delVip ha fatto ben capire l’importanza del compagnoe del figlio Jacques nella sua vita. La coppia era entrata in, poi risolta, e con la partecipazione dial reality i rapporti sono anche migliorati., con il figlio ancora piccolo, erano entrati in(“C’è stato un periodo di– ha confessatoa “Chi” – lui era tornato in Francia, problemi di lavoro, problemi personali. Sì, c’è stato un allontanamento, con il nostro bambino davvero piccolo, ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - luigiarisgi : Grande fratello vip5 che succederà lunedì? - NapolYork : @CucchiRiccardo Sarà esagerato. Ma è come se avessi perso un fratello. ?????? Un dolore troppo grande... -